Wegen Nötigung hat ein 57-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet eine Autofahrerin angezeigt. Nach Angaben des 57-Jährigen war er am Mittwochabend auf der Spittelstraße mit der unbekannten Fahrerin aneinander geraten, wie die Polizei mitteilt. Gegen 22.15 Uhr war der Mann auf seinem E-Scooter von der Fruchthallstraße in die Spittelstraße unterwegs. Bereits in der Fruchthallstraße hupte die Pkw-Fahrerin den Mann an, beleidigte ihn und fuhr ihm bis in Höhe des Hotels in der Spittelstraße hinterher. Dort fuhr der Mann auf dem Fahrradweg. Die Autofahrerin fuhr neben ihn und zog ihre Opel Zafira in Richtung Fahrradweg, so dass der 57-Jährige ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich einer Nötigung aufgenommen und sucht Zeugen, die das Manöver beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 gern entgegen.