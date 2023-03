Die Polizei sucht den Fahrer eines Fiat 500, der am Montagnachmittag zwischen Otterberg und Baalborn einen Unfall verursacht hat und abgehauen ist. Der Unbekannte war nach den derzeitigen Erkenntnissen gegen 16.30 Uhr mit seinem Wagen aus einem Waldweg gekommen und auf die L382 in Richtung Baalborn eingebogen. Wie die Polizei berichtet, hatte er nicht auf den dort fließenden Verkehr geachtet. Die Folge: Ein 46-jähriger Mann, der mit seinem Hyundai Tucson in Richtung Otterberg fuhr, musste eine Vollbremsung machen, um nicht mit dem Fiat zusammenzustoßen. Der 36-jährige Fahrer eines nachfolgenden VW Golf erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Hyundai aufs Heck. Verletzt wurde niemand, aber beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Fiat fuhr einfach weiter, ohne sich darum zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die den Fiat gesehen haben oder den Fahrer kennen, sich unter der Telefonnummer 0631 3692150 zu melden.