Verunglückt und später im Krankenhaus gestorben ist ein 48-jähriger Autofahrer zwischen Kaiserslautern und Waldleiningen am Donnerstag. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Nachmittag in einer Kurve in der Nähe des Hungerbrunnens mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Im Straßengraben kam das Auto zum Stehen. Zeugen beobachteten den Unfall. Zwei Feuerwehrleute und eine Krankenschwester, die privat unterwegs waren, eilten dem Verunglückten zur Hilfe. Er war bewusstlos. Der Zustand des 48-Jährigen verschlechterte sich, und er musste vor Ort reanimiert werden. Im Krankenhaus verstarb er. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfall sich aufgrund eines medizinischen Notfalls ereignete. Andere Verkehrsteilnehmer waren nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nicht an dem Unfall beteiligt. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.