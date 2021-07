In einer Kurve hat ein Autofahrer laut Polizei am Donnerstagabend die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Unfall gebaut. Der 36-Jährige war mit seinem Fiat Panda auf der L503 von Stelzenberg in Richtung Kaiserslautern unterwegs, als er in einer Linkskurve ins Schleudern geriet. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab. Bei der Berührung des Bordsteins mit einem der Räder wurde das Fahrzeug nach oben herausgehoben und überschlug sich. Anschließend blieb das Fahrzeug im Grünstreifen auf dem Dach liegen. Unfallursache dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Der Fahrer konnte sich unverletzt befreien. Das Auto wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Feuerwehr kümmerte sich an der Unfallstelle um ausgelaufene Betriebsstoffe.