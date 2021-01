Mit drei Rehen zusammengestoßen ist ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag. Der Unfall ereignete sich nach Mitternacht auf der Landstraße nach Schallodenbach, berichtet die Polizei. Durch die Kollision mit den Wildtieren entstand Sachschaden am Fahrzeug des 70-Jährigen. Die Polizei schätzt ihn auf mindestens 1000 Euro. Nach dem Zusammenstoß sprangen die Rehe in den Wald davon.