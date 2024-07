Ein 20-Jähriger ist am Freitagmorgen im wahrsten Wortsinne übers Ziel hinausgeschossen und mit seinem Auto in einer Böschung gelandet. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann gegen 0.30 Uhr von der Air Base in Richtung Mackenbach unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt schoss der Wagen über den Kreisel und setzte seine Fahrt in der angrenzenden Böschung fort – die Polizei geht davon aus, dass der Autofahrer zu schnell unterwegs war. Erst Bäume und Gestrüpp brachten das Auto des jungen Mannes schließlich zum Stehen. Der Fahrer wurde beim Aufprall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 20-Jährigen, der nicht alkoholisiert war, ins Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden.