Zu einem nicht alltäglichen Unfall ist es am Montagvormittag in der Pariser Straße gekommen. Gegen 9.30 Uhr hatten an der Ampelkreuzung in Höhe der Einmündungen Am Belzappel/Gustave-Eiffel-Straße mehrere Fahrzeuge bei Rotlicht auf beiden stadteinwärts führenden Fahrspuren angehalten. Von hinten näherte sich ein Toyota Auris, quetschte sich mitten zwischen den haltenden Wagen hindurch und fuhr anschließend weiter, berichtet die Polizei. Drei Autos blieben an der Ampel beschädigt zurück. Die Beteiligten riefen die Polizei. Etwa eine halbe Stunde später meldete sich der mutmaßliche Unfallverursacher telefonisch und wollte Angaben zu dem Vorfall machen. Er wurde gebeten, zur Unfallstelle zu kommen, wo Polizisten noch dabei waren, alles aufzunehmen. Eine 63-jährige Frau klagte über Schmerzen im Nacken. Die Polizei vermutet, dass sie ein Schleudertrauma erlitten hat. Der Sachschaden an den Autos summiert sich auf mehrere Tausend Euro. Der 73-jährige Toyota-Fahrer gab als Unfallursache an, dass sein rechtes Bein eingeschlafen sei, sodass er nicht bremsen konnte. Die Unfallflucht bestritt er. Er habe etwa 500 Meter weiter angehalten. Der Führerschein des Mannes wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig beschlagnahmt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 3692250 zu melden.