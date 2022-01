Schwere Verletzungen hat sich ein 31-jähriger Autofahrer zugezogen als er am Donnerstagmorgen gegen einen Baum gefahren ist. Wie die Polizei berichtet, war er mit seinem Wagen auf der K53 von Trippstadt kommend in Richtung Kaiserslautern unterwegs. Nach einer Linkskurve vor der Alten Schmelz verlor er die Kontrolle über das Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 31-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Notarzt versorgte den Mann noch an der Unfallstelle. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Zuvor hatte die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Landstuhl die Motorhaube geöffnet, da Rauch aufstieg, die Batterie abgeklemmt und den Brandschutz sichergestellt. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen war die K53 für etwa zwei Stunden gesperrt.