Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Montagabend gegen 21 Uhr in der Lauterer Straße in Otterberg einen Unfall verursacht hat. Der Verantwortliche war laut Polizeibericht mit seinem Pkw aus Richtung Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Althütter Straße unterwegs und begegnete auf dieser Strecke einem Mercedes-Benz C300. In Höhe des Hauses Nummer 16 fuhren die beiden Wagen aneinander vorbei und die beiden Außenspiegel krachten gegeneinander.

Nach Kollision weitergefahren

Während der Mercedes-Fahrer anhielt, konnte er beobachten, dass der andere Pkw nur kurz stoppte, dann aber weiterfuhr und verschwand. Aufgrund der Dunkelheit konnte der 23-Jährige das andere Fahrzeug jedoch nicht näher beschreiben. An seinem Mercedes blieb ein Schaden am Außenspiegel zurück.

Hinweise auf den zweiten Unfallbeteiligten nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen.