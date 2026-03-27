Ein Autofahrer ist am Freitagmorgen in der Bismarckstraße in Kaiserslautern vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Nach Angaben der Polizei wollten Beamte den Mann anhalten, weil der Verdacht einer Verkehrsordnungswidrigkeit bestand. Statt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer seinen Tata Xenon und setzte die Fahrt fort. Während der Flucht rammte der Mann das Auto eines anderen Verkehrsteilnehmers und beschädigte es. Der Fahrer wird auf etwa 40 Jahre geschätzt, hat wenig Haare und eine muskulöse Statur. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 36914299 zu melden.