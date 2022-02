Bei einem Wildunfall auf der L356 zwischen Hirschhorn und Weilerbach wurde ein Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 34-jährige Opelfahrer von Hirschhorn in Richtung Weilerbach unterwegs. Wie der Mann gegenüber der Polizei angab, querte ein Reh die Fahrbahn, als er dem Tier ausweichen wollte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Wagen – an dem Fahrzeug entstand Totalschaden – prallte dabei gegen einen Baum. Der Fahrer wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.