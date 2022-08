Bei einem Autounfall hat sich ein 39-jähriger Mann am Sonntagabend schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war er auf der Landstraße von Einsiedlerhof nach Mackenbach unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor. Vermutlich fuhr der Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, als er im Bereich Mackenbacher Forsthaus nach links von der Fahrbahn abkam und auf die dortige Verkehrsinsel raste. Von dort überfuhr er nahezu ungebremst die erhöhte Inselfläche des Kreisverkehrs und kam circa 20 Meter weiter in einer Grünfläche zum Stehen. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Beifahrer wurden leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Autos.