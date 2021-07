Leicht verletzt wurde ein 51-jähriger Fahrradfahrer, als ihm beim Abbiegen von einem Auto die Vorfahrt genommen wurde. Die Polizei sucht nun den Autofahrer. Wie sie berichtet, fuhren zwei Radfahrer im Alter von 62 und 51 Jahren am Montagabend auf der Rosenhofstraße in Richtung Grünstadter Straße, als plötzlich aus der Josefstraße ein Auto abbiegen wollte. Der Autofahrer bremste zwar, kam aber erst auf dem Radweg zum Stehen. Er hatte die Vorfahrt der Fahrradfahrer nicht beachtet. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, bremsten die Radfahrer stark ab. Hierbei stürzte der 51-Jährige. Er wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer war an der Unfallstelle noch kurz ausgestiegen, dann aber weggefahren. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Wagen und dessen Fahrer geben können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0631/3692150 zu melden.