Mindestens zweimal haben Autoknacker am Donnerstag im Stadtgebiet zugeschlagen. In der Salzstraße stahlen sie am Vormittag aus einem Kleinwagen unter anderem eine Smartwatch, eine Navigationsgerät, zwei Paar Sportschuhe und einen Geldbeutel - Sachen im Wert von mindestens 600 Euro, wie die Polizei schätzt. Den Dieben war es gelungen, eine Seitenscheibe des VW Lupo zu öffnen. Ein leichteres Spiel hatten unbekannte Täter am Nachmittag in der Hasenstraße. Dort lag in einem Cabrio mit offenem Verdeck ein Rucksack. Ihre Beute: Unter anderem hochwertige Kopfhörer, eine teure Sonnenbrille und Lebensmittel. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 0631/3690.