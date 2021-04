Erst wurde der Wagen gestohlen, dann ein Unfall damit gebaut. Ein 46-jähriger Mann hatte am Donnerstagmittag seinen VW Polo gegen 13 Uhr in der Uhlandstraße in Enkenbach-Alsenborn abgestellt. Als er zehn Minuten später zu seinem Wagen zurückkehrte, war dieser weg. Der Polizei gegenüber berichtete er, dass dafür ein Fahrrad an dem Platz gestanden habe. Möglicherweise hatte der Dieb seinen fahrbaren Untersatz gewechselt.

Der Wagen fiel eine Stunde später in Bayerfeld-Steckweiler (Donnersbergkreis) bei einer Unfallflucht auf. Dort war mit dem Pkw zunächst ein landwirtschaftliches Gerät und dann auch noch eine Mauer beschädigt worden. Der Fahrer flüchtete anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung eines Feldwegs. Dort fanden die Beamten das Auto festgefahren am Wegesrand. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Vom Fahrer fand sich keine Spur.

Mutmaßlicher Täter kehrt zu Unfallort zurück

Allerdings kehrte ein Mann, auf den die Täterbeschreibung passte, gegen 15 Uhr zum Unfallort zurück und konnte dort von den Beamten vorübergehend festgenommen werden. Seine Personalien wollte der Tatverdächtige nicht angeben, er konnte aber schließlich trotzdem identifiziert werden. Gegen den ebenfalls 46-Jährigen wird jetzt wegen des Verdachts des Kraftfahrzeugdiebstahls und der Unfallflucht ermittelt.