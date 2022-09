Der Fahrer eines Kleinlasters ist am Mittwoch auf der Autobahn bei Kaiserslautern tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtet, rammte der 50-Jährige mit seinem Fahrzeug kurz nach 10 Uhr am Autobahndreieck Kaiserslautern einen Sicherungs-Lkw der Autobahn GmbH, der auf der linken Spur unterwegs war. Daraufhin schoss er rechts am Lastwagen vorbei und schleuderte dann zur Mittelschutzplanke. Die Unfallursache steht aktuell nicht fest. Die A 63 in Fahrtrichtung Mainz war von 10.15 Uhr bis etwa 15.45 Uhr gesperrt. Der Kleinlaster und die Leiche des 50-Jährigen wurden sichergestellt. Mit dem Fahrzeug wurden Medikamente transportiert, die gekühlt werden müssen. Die Polizei hatte deshalb einen Havariekommissar hinzugezogen, der sich fachgerecht um die Ladung kümmerte. Im Einsatz waren neben der Polizei mit einer Drohne auch Feuerwehr, Rettungsdienst und ein -hubschrauber.