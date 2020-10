Ab Dienstag, 6. Oktober, müssen Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen am Autobahnkreuz Landstuhl rechnen. Dort führt der Landesbetrieb Mobilität noch bis Ende November Instandsetzungsarbeiten an der südlichen Brücke im Zuge der Parallelspur (Verteilerfahrbahn) in Fahrtrichtung Mannheim aus. Wie das Autobahnamt Montabaur weiter mitteilt, müssen dafür ab heute an der Verteilerfahrbahn Süd die Rampen teilweise gesperrt werden. Betroffen sind die Überleitung von der A6, Fahrtrichtung Mannheim, auf die A62 in Richtung Trier, die Überleitung von der A62, Fahrtrichtung Pirmasens, auf die A6 in Richtung Mannheim und die Überleitung von der A62, Fahrtrichtung Trier, auf die A6 in Richtung Mannheim.

Umleitung über Bruchmühlbach-Miesau

Die Umleitungen sind ausgeschildert. Der Verkehr wird über das Autobahnkreuz Landstuhl in Fahrtrichtung Saarbrücken bis zur Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau und von dort in Richtung Mannheim zurückgeführt. Die Sperrung der Überleitung von der A6, Fahrtrichtung Mannheim, auf die A62 in Richtung Trier besteht weiterhin. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach. Während der mehrmonatigen Maßnahmen lässt das Autobahnamt Montabaur am Bauwerk die Betonrandbalken einschließlich der Geländer und Schutzeinrichtungen erneuern. Auch die Fahrbahnübergänge, der Asphaltbelag und die Abdichtung auf der Brücke werden saniert, ebenso die Fahrbahn vor und hinter dem südlichen Kreuzungsbauwerk sowie auf den zugehörigen Zu- und Abfahrtsästen zur A62.