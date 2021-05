Eine leichtverletzte Person, hoher Sachschaden und eine einstündige Sperrung der Zufahrt von der A62 auf die A6: Das ist das Ergebnis eines Unfalls, zu dem es am Freitagvormittag am Autobahnkreuz Landstuhl gekommen ist. Wie die Polizei mitteilt, passierte das Unglück, als zwei Autofahrerinnen von der A62 auf die A6 in Richtung Mannheim auffahren wollten. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste die Fahrerin eines Ford beim Einfahren in den Verkehr abbremsen. Der hinter ihr fahrende Toyota fuhr ungebremst auf. Die Zufahrt musste für die Dauer der Unfallaufnahme etwa eine Stunde gesperrt werden. Eine der Frauen wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.