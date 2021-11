Wegen einer Sperrung an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern West hat sich am Dienstagmorgen zeitweise der Verkehr im Bereich Opelkreisel gestaut. Wer aus Richtung Saarbrücken kommend die Autobahn in Kaiserslautern West verließ, konnte nicht gewohnt auf die B270 in Richtung Kleeblatt auffahren. Stattdessen wurden die Autofahrer weitergeleitet zur Abfahrt, über die die B270 in Richtung Weilerbach sowie der Mitfahrerparkplatz, McDonalds oder auch der Obi-Baumarkt zu erreichen sind. Die Verkehrsteilnehmer, die weiter in Richtung Opelkreisel fuhren, standen dann rund 20 Minuten im Rückstau, der sich an der Ampel an der Kreuzung zur Merkurstraße bildete. Wie die Außenstelle Neunkirchen der Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, handelte es sich um eine Tagesbaustelle der Autobahnmeisterei Wattenheim, die dort Gehölzpflegearbeiten vornahm. Die Sperrung wurde im Laufe des Nachmittags aufgehoben. Am Mittwochmorgen werde ein weiteres Mal an der Autobahnabfahrt gearbeitet, bis zum Nachmittag sollten die Arbeiten jedoch beendet sein, teilte die Pressestelle mit.