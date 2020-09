Zu einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen ist es am Mittwoch auf der A62 bei Hütschenhausen im morgendlichen Berufsverkehr gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr zunächst ein 37-jähriger Toyota-Fahrer direkt vom Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Hütschenhausen auf den linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Pirmasens. Der Fahrer eines Opel Insignia, der auf der Überholspur unterwegs war, konnte nach dem überraschenden Fahrstreifenwechsel nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte in das Heck des Toyota Verso. Danach kollidierte dieser mit zwei weiteren Fahrzeugen. Bei dem Unfall erlitten zwei Insassen leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 60.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die A62 in Richtung Pirmasens für etwa eine Stunde voll gesperrt. rhp