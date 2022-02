Zu einem Arbeitsunfall ist es am frühen Mittwochnachmittag bei Instandsetzungsarbeiten am Wildschutzzaun an der A6 in Fahrtrichtung Mannheim gekommen. Wie die Polizei berichtet, geriet ein 48-jähriger Arbeiter bei Baggerarbeiten mit seiner Hand zwischen einen Bauschuttcontainer und den Baggerarm. Aufgrund der erlittenen Verletzungen an der Hand wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen geflogen. Wegen der Landung des Rettungshubschraubers wurde die A6 in Richtung Mannheim für 30 Minuten voll gesperrt. Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte ein Fremdverschulden auszuschließen sein.