Die A6 wird am Sonntag, 26. Juni, zwischen 8 und circa 15 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle (AS) Enkenbach-Alsenborn in Fahrtrichtung Saarbrücken gesperrt, das teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit. Der Grund: Nahe der AS Enkenbach-Alsenborn und im nachfolgenden Baustellenbereich werden umgeknickte Bäume beseitigt. Die Arbeiten seien erforderlich, da Bäume unmittelbar am Fahrbahnrand liegen. Aufgrund der geringen Platzverhältnisse sei die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Saarbrücken notwendig. Während der Sperrung wird der Verkehr an der AS Enkenbach-Alsenborn abgeleitet und über die Umleitung (U26) auf die B48 und L395 Richtung Kaiserslautern zur AS Kaiserslautern-Centrum geführt.