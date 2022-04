Unbekannte haben in Erzenhausen in der Straße „Am Höhrech“ ein Auto mutwillig beschädigt. Der Besitzer hatte seinen Wagen zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, in Höhe des Anwesens Nummer 3 abgestellt, teilt die Polizei mit. In dieser Zeit wurden Motorhaube und Fahrertür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zudem wurden die beiden linken Reifen zerstochen. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0631 3692250 zu melden.