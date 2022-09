Ein Autodiebstahl in Weilerbach wurde am Dienstag bei der Polizei angezeigt. Die betroffene Fahrzeughalterin habe am Morgen festgestellt, dass der Pkw verschwunden ist. Wann genau der Diebstahl stattgefunden haben muss, steht aktuell laut den Beamten nicht fest. Der Wagen habe mehrere Tage unbenutzt im Hof des Anwesens in der Turnerstraße gestanden. Die Tatzeit liege demnach zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr, und Dienstagmorgen, 9 Uhr. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handele es sich um einen roten Hyundai i10.

Auch ein Kinderfahrrad fehlt

Im gleichen Zeitraum verschwand aus einem Schuppen im Garten desselben Anwesens auch ein Kinderfahrrad. Von dem Rad ist der Polizei derzeit nur bekannt, dass es sich um ein weißes Mountainbike für Kinder handele. Eine nähere Beschreibung liege nicht vor.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet oder gesehen haben, wer mit dem Auto oder dem Fahrrad wegfuhr, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.