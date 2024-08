In seiner Verzweiflung an die Polizei gewandt hat sich ein Mann aus der Südwestpfalz, der am Mittwoch mit seinem Wagen aus Richtung Pirmasens in die Stadt hineingefahren war und in der Nähe der Mall in einer Seitenstraße geparkt hatte. Das Problem: Als er zu seinem Pkw zurückkehren wollte, hat er ihn nicht mehr gefunden. Er suche ihn nun schon seit drei Stunden, könne ihn aber nirgends entdecken, teilte der Besitzer der Dienststelle mit.

Als die Beamten nachfragten, ob er sich an Anhaltspunkte erinnern könne, nannte der Mann lediglich eine lange Straße und einen Grünstreifen. Die ausgerückte Streife meldet bald darauf einen „Treffer“: Das Auto stand in der Richard-Wagner-Straße, dem 33-Jährigen wurde die frohe Botschaft überbracht. Dieser machte sich erleichtert auf den Weg zu seinem Fahrzeug – natürlich mit entsprechender Beschreibung der Route ...