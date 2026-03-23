Weil sie beim Fahrstreifenwechsel unaufmerksam war, hat eine 59-jährige Autofahrerin am Montagmorgen auf der A6 einen Unfall verursacht. Die Frau aus Nordrhein-Westfalen wollte nach Polizeiangaben am Autobahndreieck Kaiserslautern mit ihrem Wagen von der Überleitung der A63 auf die Spur Richtung Saarbrücken wechseln. Dabei achtete sie nicht auf den fließenden Verkehr und stieß mit zwei Lastwagen zusammen. Durch den Aufprall wurde ihr Auto quer über die Fahrbahn in die Mittelleitplanke geschleudert. Dabei erlitt die 59-Jährige Verletzungen, sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die linke Fahrspur gesperrt.