Ein ungesicherter Wagen hat am Mittwochvormittag auf einem Parkplatz in der Kaiserslauterer Merkurstraße zwei Autos beschädigt. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Eine Frau hatte ihr Auto kurz nach 10 Uhr abgestellt und vergessen, einen Gang einzulegen und die Handbremse zu ziehen. Der Wagen rollte führerlos los und prallte gegen zwei abgestellte Fahrzeuge.

Verletzt wurde niemand. Alle drei Autos haben Schäden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 5000 Euro. Die Verantwortliche erhielt eine kostenpflichtige Verwarnung.