Ein Auto hat sich am Mittwochvormittag im Dunkeltälchen selbstständig gemacht. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 22-jähriger Mann den Wagen gegen 11.30 Uhr an der abschüssigen Straße geparkt, ohne die Handbremse anzuziehen. Trotz eingelegtem Gang, rollte das Auto los. An einem Einfahrtstor eines Hauses kam es zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.