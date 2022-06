Bei einem Unfall sind am Dienstagnachmittag in der Mainzer Straße zwei Autos und eine Spülmaschine beschädigt worden. Eine 24-Jährige parkte ihren Wagen auf der Straße, ohne jedoch die Handbremse anzuziehen. Das Auto machte sich selbstständig und rollte auf den Pkw eines 32-Jährigen. Während Helfer aus seinem Fahrzeug eine Spülmaschine ausluden und hinter dem Pkw abstellten, krachte am anderen Ende des Autos der Wagen der 24-Jährigen gegen den Pkw des 32-Jährigen. Eine Kettenreaktion folgte: Das Auto des 32-Jährigen machte wegen des Aufpralls einen Satz und beschädigte die hinterm Kofferraum stehende Spülmaschine. Den gesamten Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 1.000 Euro. Die Beamten informierten die Unfallverursacherin über das Malheur. Ein Verwarnungsgeld wurde fällig.