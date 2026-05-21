Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus an der Kreuzung Käthe-Kollwitz-Straße/Slevogtstraße in Kaiserslautern sind am Dienstagabend vier Personen leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hat ein 24-jähriger Autofahrer die Vorfahrt des Busses missachtet. Dessen Fahrer konnte nach Polizeiangaben die Kollision nicht mehr verhindern. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Gegen den Verursacher ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet worden. Sein Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.