Einen Stein so unter einem Auto platziert, dass es nicht mehr bewegt werden konnte, haben Unbekannte in der Hebelstraße. Wie die Polizei berichtet, meldete ein Anwohner am frühen Sonntagabend, dass jemand einen Sandstein unter die Vorderachse seines Autos gelegt habe und er es jetzt nicht mehr bewegen könne. Eine Streife machte sich vor Ort ein Bild davon. Schaden war – so der erste Eindruck – nicht entstanden. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung, sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 0631/3692150. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend und Sonntagabend, 18.40 Uhr.