Über die Schutzplanke gefahren und in ein Waldstück geflogen ist ein 35-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Sonntag. Wie die Polizei berichtet, wollte er an der Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau von der A6 abfahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sei er aus der Kurve getragen worden. Am linken Fahrbahnrand sei er auf die abgeflachte Schutzplanke gefahren, wodurch sein Wagen in die Luft katapultiert wurde und in einem angrenzenden Waldstück landete. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien und erlitt nur leichte Verletzungen. Trotzdem musste er vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Da zur Bergung des Fahrzeuges mehrere kleine Bäume gefällt werden mussten, wurde diese auf den Folgetag verlegt.