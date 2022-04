Weil er nach eigenen Angaben einem Reh ausweichen musste, ist am Samstagabend auf der L382 ein 23-Jähriger mit seinem Auto in der Böschung gelandet. Der junge Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern war von Otterberg in Richtung Schneckenhausen unterwegs, als das Tier auf die Straße sprang. Durch das Ausweichmanöver verlor der Fahrer die Kontrolle, das Auto überschlug sich und kam in der Böschung zum Stehen. Der 23-Jährige hatte Glück im Unglück und erlitt lediglich leichte Verletzungen, so die Polizei. „Sein Fahrzeug ist allerdings ein Totalschaden.“ Außerdem droht ihm ein Strafverfahren sowie der Fahrerlaubnisentzug, denn der Alko-Test ergab 0,79 Promille.