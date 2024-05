Im Gewerbegebiet West in Kaiserslautern ist am Mittwochmorgen ein Auto gegen das Schaufenster eines Geschäfts gekracht. Verletzt wurde laut Polizei zwar niemand, der Sachschaden dürfte allerdings im fünfstelligen Bereich liegen.

Das Unglück passierte, als die Fahrerin eines Nissan-Geländewagens von der Merkurstraße auf den Parkplatz des Geschäfts abbiegen wollte, so die Polizei. Beim Überfahren des Gehwegs streifte das Fahrzeug eine Straßenlaterne. Erschrocken setzte die Frau ihren Wagen zurück, um dann geradeaus in eine Parklücke zu stoßen, schildert die Polizei. Allerdings habe die unter Schock stehende 72-Jährige dabei so stark aufs Gaspedal getreten, dass der Geländewagen frontal gegen die Schaufensterscheibe des Geschäfts prallte. Neben den Schäden an Fahrzeug und Laterne wurde auch das Gebäude beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.