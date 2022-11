Am Samstagabend ist auf der B48 ein Fahrzeug komplett ausgebrannt, verletzt wurde niemand. Ein 62-Jähriger war mit seinem Pkw in Richtung Enkenbach unterwegs. Kurz vor dem Kreisel fing das Fahrzeug im Motorraum stark an zu qualmen und zu brennen. Durch einen glücklichen Umstand habe der Mann das Auto anhalten und sein Fahrzeug verlassen können, bevor es zum Vollbrand gekommen sei, wie die Polizei berichtet. Für die Löscharbeiten der Feuerwehr Enkenbach-Alsenborn musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Nach ersten Einschätzungen war ein technischer Defekt für den Fahrzeugbrand verantwortlich.