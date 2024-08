Die Motorradfahrt einer 56-Jährigen in Kaiserslautern verlief am Montagnachmittag anders als gedacht. Sie fuhr mit ihrer Yamaha um 16.55 Uhr auf dem Hilgardring in Richtung Mainzer Straße. Gleichzeitig wollte ein 62-Jähriger mit seinem Auto vom rechten Fahrbahnrand losfahren.

Hierbei übersah er laut Polizei die von hinten ankommende Motorradfahrerin. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, ein weiteres unbeteiligtes Auto wurde durch das Motorrad touchiert. Die 56-Jährige hatte dabei Glück im Unglück: Sie wurde nur leicht verletzt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt