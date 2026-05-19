An der Ecke Fruchthallstraße/Schneiderstraße in Kaiserslautern hat es am frühen Sonntagabend gekracht. Kurz nach 18 Uhr stießen ein E-Scooter – besetzt mit zwei Personen – und einemAuto zusammen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war der jugendliche E-Scooter-Fahrer zusammen mit seiner neun Jahre alten Mitfahrerin aus Richtung Mall kommend auf dem verkehrsberuhigten Bereich in Richtung Fruchthalle unterwegs. Der 27-jährige Autofahrer kam aus der Schneiderstraße und wollte in Richtung Burgstraße abbiegen. An der Einmündung zur Fruchthallstraße kam es dann zum Zusammenstoß mit dem E-Scooter.

Durch den Aufprall stürzten der 14-jährige E-Scooter-Fahrer und seine Mitfahrerin zu Boden. Beide zogen sich Schürfwunden zu und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, war der E-Scooter nicht versichert und erreichte eine Geschwindigkeit von 45 Kilometern pro Stunde. Weil der Jugendliche dafür keine Fahrerlaubnis hat, wird sowohl gegen ihn als auch gegen seine Erziehungsberechtigten strafrechtlich ermittelt.