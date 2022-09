Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, haben unbekannte Täter in Kaiserslautern einen grauen Toyota Corolla Verso gestohlen. Das Fahrzeug war auf einem Privatparkplatz in der Mainzer Straße geparkt gewesen, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2620 oder per E-Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de an die Kriminalinspektion Kaiserslautern zu wenden.