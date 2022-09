In der Glockenstraße ist am Freitagabend ein Auto ausgebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fing das Fahrzeug gegen 17.30 Uhr im Innenhof eines Mehrfamilienhauses Feuer. Schnell breiteten sich die Flammen aus. Der Wagen stand nach kurzer Zeit im sogenannten Vollbrand. Die Feuerwehr löschte. Das Haus wurde durch die Hitze des Brandes in Mitleidenschaft gezogen. Einige Fenster und Rollländen sind beschädigt. Aktuell besteht der Verdacht, dass das Feuer aufgrund von Schweißarbeiten bei Arbeiten an dem Auto ausbrach, so die Polizei. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung laufen.