Damit Seelsorge in Corona-Zeiten funktioniert, müssen sich Pfarrer etwas einfallen lassen. Das Kontaktverbot verbietet Gottesdienste, menschliche Nähe ist selbst bei Beerdigungen nicht möglich. Wie Seelsorge auf Distanz funktioniert. Zwei Beispiele.

„Die Zeit ist schwierig. Wir müssen uns in der Tat etwas einfallen lassen“, sagt Karl Graupeter, Pfarrer der protestantischen Pauluskirchengemeinde auf dem Lämmchesberg. Von regelmäßigen Kirchgängern hat er sich Telefonlisten erstellt. Ältere Leute seien es, die nicht per E-Mail erreichbar sind. Die ruft er in regelmäßigen Abständen an und sucht das Gespräch mit ihnen.

Da selbst Besuche bei runden Geburtstagen ab 70 Jahren wegen des Kontaktverbots entfallen, wirft er den Jubilaren eine Glückwunschkarte in den Briefkasten. Schwierig sei es zurzeit, mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen. Die für den 17. Mai vorgesehene Konfirmation wurde auf den 13. September verschoben.

Kirche für Gespräche offen

Während Graupeter sich mit dem Pfarrkonvent via Videokonferenz austauscht, steht er an Sonntagen in der Pauluskirche zu Gesprächen bereit. Auch wenn keine Gottesdienste stattfinden, hält er die Kirche sonntags zur Gottesdienstzeit geöffnet. Sitzkissen in den Bänken markieren den Sicherheitsabstand. „Immer wieder kommen Menschen, beten, lauschen den Tönen meines Saxofons und suchen das Gespräch mit mir.“ Corona beschäftige die Menschen. Graupeter bedauert, dass die Gemeinde in diesen Tagen unter sich wenig Kontakt habe. „Was fehlt ist die Begegnung.“

„Auf dem Lämmchesberg wird nicht so schnell gestorben“, freut sich der Pfarrer. Erst eine Beerdigung habe er unter Corona-Bedingungen gehabt. Das Trauergespräch sei telefonisch geführt, die Feier des Begräbnisses sei ohne eine Kürzung am Grab vollzogen worden. Er selbst ist in den vergangenen Wochen ruhiger geworden. Zeit für ihn, über die Situation nachzudenken und Ideen für künftige Gottesdienste zu entwickeln.

Täglich Telefonate

Die Hinwendung des Seelsorgeteams der Pfarrei Heiliger Martin gilt in den Corona-Tagen einmal mehr älteren und alleinstehenden Menschen. „Wir führen täglich viele Telefonate mit Gemeindemitgliedern, auch wenn diese kein Ersatz für ein persönliches Gespräch aus nächster Nähe sind“, so Pfarrer Andreas Keller.

Ein Todesfall in der Familie sei immer eine Ausnahmesituation und brauche viel Kraft. Gemeinsam mit den Hinterbliebenen werde nach individuellen Lösungen gesucht, auch wenn die Freiheit zur Begegnung und zur Gestaltung der Trauerfeier sehr eingeschränkt sei.

„Die meisten Menschen der Gemeinden vermissen die Gottesdienste in der Gemeinschaft“, weiß Keller. Erstaunlich viele nutzten die Liveübertragung in den Kirchen der Pfarrei. Die Feier der Osternacht in der Martinskirche erreichte auf Youtube über 1800 Betrachter. Zurzeit plant Keller einen Auto-Gottesdienst.

Groß sei die Not Wohnsitzloser, die täglich im Pfarrhaus vorsprechen. „Wohnsitzlose erhalten täglich Almosen, wobei die persönliche Begegnung, zurzeit nur durch ein Fenster in der Glastür, möglich sei. Oft würden persönliche Probleme angesprochen. Dann vermittle das Seelsorgeteam bei Schwierigkeiten mit dem Jobcenter oder bei Sperrungen durch die Stadtwerke. Es stellt den Kontakt zu Betreuern und Sozialarbeitern her. Menschen ohne Krankenversicherung erhielten auch in Corona-Zeiten medizinische Hilfe in der Pflasterstube der Pfarrei, so Keller. Für Keller verständlich ist die Enttäuschung der Kinder, deren Erstkommunion vorerst abgesagt und verschoben werden musste.