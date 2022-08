Ein geparktes Fahrzeug wurde am Freitag, 19. August, zwischen 7 und 15 Uhr auf dem Parkplatz der Postfiliale in der Herrenbergstraße beschädigt. Der Verursacher hatte beim Befahren des Parkplatzes den geparkten Nissan einer 40-jährigen Frau gestreift und sich anschließend aus dem Staub gemacht, ohne den Unfall zu melden, teilt die Polizei mit. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. „Wer kann Angaben zum flüchtigen Fahrer oder Fahrzeug machen?“, fragt die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.