Die Polizei sucht den Fahrer eines Lastwagens, einer Baumaschine oder eines anderen, größeren Fahrzeugs. Der Unbekannte hat mit seinem Vehikel in der Nacht auf Donnerstag in der Gartenstraße ein Auto und ein Verkehrsschild beschädigt, berichtet die Polizei. Anwohner seien zwischen 2 und 4 Uhr von einem lauten Knall aufgeschreckt worden. Am folgenden Morgen offenbarte sich dann die Bescherung: Offensichtlich hat ein großes Fahrzeug einen weißen Ford Tourneo touchiert. Das Auto parkte in Höhe der Hausnummer 9. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 3000 Euro. Wenige Meter weiter – an der Kreuzung zur Deutschherrnstraße – fanden Polizisten außerdem ein beschädigtes Verkehrsschild. Vom Unfallverursacher fehlte allerdings jede Spur. Der Unbekannte hatte sich aus dem Staub gemacht. Die Polizei bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369 2250. Sie fragt: „Wem ist in den frühen Morgenstunden ein größeres Fahrzeug aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet?“