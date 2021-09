Wegen Fahrerflucht ermittelt die Polizei gegen einen etwa 65 bis 70 Jahre alten Mann. Dieser hat am Donnerstagvormittag in der Neukircher Straße einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, streifte er mit seinem Wagen an der Kreuzung Neukircher Straße/Donnersbergstraße/Friedhofstraße das Auto einer verkehrsbedingt wartenden 56-Jährigen. Danach hielt er kurz an, gestikulierte und fuhr davon. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Der Fahrer war in einer weißen oder auch hellblauen, viertürigen Limousine unterwegs. Er trug eine Brille und hat grau melierte Haare. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631/3692150 entgegen.