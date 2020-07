Ein in Flammen stehendes Auto wurde auf einem Feldweg an der L395 in der Nacht zu Mittwoch, kurz nach Mitternacht, gesichtet. Die 48-jährige Halterin befindet sich zurzeit im Urlaub, ermittelte die Polizei.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten den Opel Meriva und setzten ihn nach einer Fahrt auf dem Feldweg in Brand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Personen kamen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften vor Ort. Das Fahrzeug wurde zur weiteren Spurensuche sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und Brandstiftung.