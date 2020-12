Wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht sucht die Polizei Zeugen, die in Mehlingen in der Friedrichstraße etwas beobachtet haben. Am Dienstag meldete sich ein Anwohner und zeigte an, dass sein Auto über Weihnachten von einem unbekannten Autofahrer beschädigt wurde. Wie die Polizei berichtet, muss der Verursacher demnach zwischen dem 23. Dezember, 15 Uhr, und dem 26. Dezember, 12 Uhr, den abgestellten Hyundai im Vorbeifahren gerammt haben. Der Wagen, der in Höhe des Hauses Nummer 24 am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Frühlingstraße geparkt war, wurde dabei am vorderen Kotflügel und an der Felge beschädigt. Der Unfallfahrer machte sich einfach aus dem Staub. Von ihm fehlt laut Polizei noch jede Spur. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/3692150 entgegen.