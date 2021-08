Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Wie sie mitteilt, hatte ein Autofahrer seinen Ford Kuga am Dienstagmorgen um 5.15 Uhr auf dem Parkplatz einer Firma in der Straße „An der Heide“ abgestellt. Als er gegen 14.15 Uhr zu zurückkam, stellte er einen Schaden an der vorderen Stoßstange fest. Vermutlich hat der Verursacher beim Ein- oder Ausparken das Auto des 34-Jährigen beschädigt. Ohne sich um den Schaden von circa 1500 Euro zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug geben können. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0631/3692150 entgegen.