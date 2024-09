Ein brennendes Fahrzeug auf der Autobahnauffahrt zur A63 in Richtung Mainz hat für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wie die Polizei berichtet, sei den Einsatzkräften der Fahrzeugbrand am Mittwochvormittag gemeldet worden. Als die Beamten um 10.20 Uhr vor Ort eintrafen, stand das Auto bereits komplett in Flammen. Der 59-jährige Fahrer konnte sich zuvor aus dem Jeep Grand Cherokee retten und informierte die Polizei. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer aufgrund eines technischen Defektes im Motorraum aus. Die Autobahnauffahrt musste für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten gesperrt werden.