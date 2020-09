Ein Auto ist am Sonntagabend in der Weilerbacher Straße in Flammen aufgegangen.

Beim Eintreffen der Polizisten hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht, so die Polizei. Die Ursache für das Feuer dürfte, nach Einschätzung der Feuerwehr, ein technischer Defekt an dem Wagen gewesen sein. Der Besitzer des Autos kümmerte sich darum, dass der Wagen am nächsten Tag abgeschleppt wird.