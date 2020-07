Auf dem Parkplatze eines Baumarktes am Opelkreisel stand am Donnerstagabend der Motorraum eines Autos in Flammen. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt.

Zunächst war nur ein wenig Qualm aus dem Motorraum aufgestiegen. Der Fahrzeughalter alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Noch bevor die Wehrleute eintrafen, stand dann der Motorraum in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entstand. Die Schadenshöhe steht aktuell nicht fest. Personen wurden nicht verletzt.