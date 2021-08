Ein Auffahrunfall in der Marnheimer Straße in Kaiserslautern endete nicht nur mit beschädigten Fahrzeugen, auch eine Hauswand wurde in Mitleidenschaft gezogen. Ein 31-Jähriger erkannte nach Polizeiangaben offenbar zu spät, dass sein Vordermann verkehrsbedingt bremsen musste. Er fuhr mit seinem Transporter auf das Heck des VW Passats auf, der dadurch an eine Hauswand krachte. An den Fahrzeugen sowie an der Hauswand entstand ein Sachschaden. Der Fahrer des Passats wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.